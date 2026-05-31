МЧС Хабаровского края: паводком подтопило два дома и 20 участков в двух селах

Москва31 мая Вести.Два жилых дома, 20 приусадебных участков и один участок внутрипоселковой дороги, а также автомобильный мост через реку Чуя подтоплены в результате паводка в селах Нелькан и Джигда Аяно-Майского района, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.

… на утро 31 мая в результате повышения уровня воды в зоне подтопления в селе Нелькан оказались 2 жилых частных дома, 15 приусадебных участков и 1 участок внутрипоселковой дороги, а также автомобильный мост через р. Чуя. Проезд автомобилей возможен. Кроме этого, вода зашла на 5 приусадебных участков в селе Джигда отметили в пресс-службе

Там также отметили, что в районе организовано два пункта временного размещения. Часть жителей разместилась у родственников.