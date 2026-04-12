МЧС: за ночь число подтопленных паводком домов в Алтайском крае выросло до 115

Москва12 апр Вести.В Алтайском крае число подтопленных в результате паводка домов за прошедшую ночь выросло с 66 до 115. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. До 289 увеличилось число подтопленных приусадебных участков.

По состоянию на 13.00 (09.00 мск) 12 апреля остаются подтопленными: 115 жилых домов, 289 приусадебных участков, а также три участка автодорог и низководный мост уточняется в сообщении

На территории Тальменского, Хабарского и Шелаболихинского районов работают три оперативных группы, которые используют беспилотные авиационные системы. Также созданы 10 оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов.

Взрывные работы для разрушения ледового затора проведены на участке реки Чумыш в Тальменском районе.

К мониторингу ситуации и оказанию помощи привлечены 228 человек, из них от МЧС - 97 человек, 102 единицы техники, в том числе от МЧС - 31 единица.