К разрушению ледовых заторов в Алтайском крае привлечен вертолет Ми-8

На двух реках в Алтайском крае запланированы ледовзрывные работы

Москва11 апр Вести.В Алтайском крае для разрушения ледовых заторов в превентивных целях привлечен вертолет Ми-8 Алтайских авиалиний. Об этом сообщает региональное МЧС в MAX.

Запланировано проведение взрывных работ на одном участке реки Объ вблизи села Сибирка Шелаболихинского района, а также на участке реки Чумыш у села Староперуново Тальменского района.

Остаются подтопленными 44 жилых дома…, 289 приусадебных участков, а также 3 участка автодорог, низководный мост говорится в сообщении

Органы местного самоуправления проводят оповещение населения. Жителей обеспечивают водой и медикаментами в случае необходимости. На затопленных территориях работают представители Роспотребнадзора, которые контролируют санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Три оперативные группы работают на территориях Кытмановского, Хабарского, Залесовского районов. Также ситуацию мониторят оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.

Центр управления в кризисных ситуациях круглосуточно контролируют обстановку при взаимодействии с администрациями.