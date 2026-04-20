Москва20 апрВести.В 11 населенных пунктах Алтайского края остаются подтопленными 112 жилых домов и 269 приусадебных участков. Данные на 19.00 20 апреля по местному времени приводит МЧС по региону в MAX.
Сегодня от воды освободились 15 приусадебных участков в селе Шипицино Тальменского района, 6 приусадебных участков и 1 дом в райцентре Хабарыговорится в сообщении
Оперативные группы ГУ МЧС России по Алтайскому краю проводят мониторинг паводковой обстановки на территории Хабарского и Баевского районов. Используются беспилотные авиационные системы. В 7 районах работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.
В реках Бурла и Кулунда отмечается спад уровня воды.