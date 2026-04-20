В Алтайском крае подтоплены 112 домов и 269 участков в 11 населенных пунктах

Москва20 апр Вести.В 11 населенных пунктах Алтайского края остаются подтопленными 112 жилых домов и 269 приусадебных участков. Данные на 19.00 20 апреля по местному времени приводит МЧС по региону в MAX.

Сегодня от воды освободились 15 приусадебных участков в селе Шипицино Тальменского района, 6 приусадебных участков и 1 дом в райцентре Хабары говорится в сообщении

Оперативные группы ГУ МЧС России по Алтайскому краю проводят мониторинг паводковой обстановки на территории Хабарского и Баевского районов. Используются беспилотные авиационные системы. В 7 районах работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.

В реках Бурла и Кулунда отмечается спад уровня воды.