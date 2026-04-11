Число подтопленных в Алтайском крае домов выросло до 27

Москва11 апр Вести.Еще три дома подтопил паводок в Алтайском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

В зоне подтопления находятся 27 жилых домов, 242 приусадебных участка, три участка автодороги, низководный мост заявили в ведомстве

Отмечается, что за ночь число подтопленных приусадебных участков увеличилось сразу на 67.

Спасатели провели подворовой обход домовладений в селе Хабары Хабарского района. Жителям уязвимой территории завезли землю для отсыпки.

Ранее стало известно, что в хакасском городе Абазы начали эвакуацию из-за подтоплений в дачных сообществах. Для вынужденных переселенцев подготовлен пункт временного размещения.