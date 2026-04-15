МЧС: подтоплены 185 жилых домов и 2911 участков в 36 регионах России

Москва15 апр Вести.В 26 регионах России из-за паводка остаются подтопленными 86 населенных пунктов и 35 садоводческих товариществ. Всего в воде находятся 185 жилых домов, 105 дач, 2911 приусадебных участков, 64 низководных моста и 86 участков автомобильных дорог. Об этом сообщает МЧС РФ.

Весенний паводок находится на особом контроле МЧС России. Ведомство продолжает реализацию комплекса превентивных мероприятий для безопасного пропуска половодья говорится в публикации

Отмечается, что за минувшие сутки в 40 населенных пунктах освободились от воды 1462 приусадебных участка и девять жилых домов.

В 60 субъектах Российской Федерации на реках и низменных участках провели работы по ослаблению льда – общая протяженность распиловки превысила 408 километров, площадь чернения – более 157 квадратных километров. На 11 участках задействованы ледоколы.

В Алтайском крае в 11 населенных пунктах остаются подтопленными 159 жилых домов, 335 приусадебных участков, низководный мост и участок автомобильной дороги. В Камне-на-Оби развернули водоналивные дамбы вдоль набережной.

МЧС продолжает мониторинг обстановки и принимает меры для минимизации последствий паводка.