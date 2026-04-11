Москва11 апрВести.Паводковая опасность объявлена в ряде российских регионах, сообщает МЧС.
В Алтайском крае подтопленными остаются 27 жилых домов, 242 приусадебных участка. На территории Кытмановского и Хабарского районов работают оперативные группы.
Ведется постоянный мониторинг ситуации, применяется беспилотная авиацияговорится в сообщении пресс-службы ведомства в MAX
В населенных пунктах, где ситуация стабилизировалась, и вода начала уходить, к ликвидации последствий паводка кроме спасателей подключились добровольцы.
На реке Чумыш в Тальменском районе проводятся взрывные работы для ослабления льда.