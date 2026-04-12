В Алтайском крае подтоплены 66 жилых домов, более 250 участков и 2 автодороги

Москва12 апр Вести.В Алтайском крае, по данным на 12 апреля, остаются подтопленными 66 жилых домов, 269 приусадебных участков, 2 участка автомобильных дорог, а также один низководный мост. О ситуации с паводком в регионе сообщает МЧС региона.

В бассейне Верхней Оби активно идет процесс снеготаяния и освобождения рек ото льда. По прогнозу, в ночные часы температуры воздуха понизится, что замедлит таяние.

На реках региона продолжается процесс вскрытия. В нижнем течении Оби зафиксирован значительный рост уровня воды вплоть до критической отметки.

В превентивных целях на реке Чумыш в районе населенного пункта Староперуново Тальменского района на затороопасном участке с применением вертолета Ми-8 проведены взрывные работы говорится в сообщении

Ситуация под контролем специалистов ГУ МЧС России по Алтайскому краю, краевого Управления по делам ГОЧС и ПБ. К работе привлечены оперативные группы ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Граждан своевременно информируют и оказывают адресную помощь.