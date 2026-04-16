Паводок в Алтайском крае: подтоплены 141 дом, 335 участков и низководный мост В Алтайском крае подтоплены 141 жилой дом и 335 приусадебных участков

Москва16 апр Вести.В Алтайском крае остаются подтопленными 141 жилой дом и 335 приусадебных участков в девяти населенных пунктах. Также в воде находятся низководный мост и участок автомобильной дороги. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

На реке Чумыш у села Шипицыно Тальменского района с вертолета провели взрывные работы для разрушения ледового затора. В населенном пункте работают специалисты аэромобильной группировки и оперативная группа. В райцентрах Баево и Хабары, где обстановка остается сложной, также работают спасатели. Проводятся подворовые обходы.

На реках Алей, Бурла и Кулунда уровень воды остается высоким, на остальных водных объектах гидрологическая обстановка стабильная. Ситуация находится на постоянном контроле Центра управления в кризисных ситуациях.