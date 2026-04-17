В России из-за паводка подтоплены 73 населенных пункта и 35 садовых товариществ

Москва17 апр Вести.МЧС России держит весенний паводок на особом контроле. По данным ведомства, текущее подтопление затронуло 73 населенных пункта и 35 садовых товариществ: в них залиты водой 140 жилых и 37 дачных домов, свыше 2800 приусадебных участков, 61 низководный мост и 73 участка дорог. Об этом ведомство сообщило в мессенджере MAX.

Отмечается, что за минувшие сутки в 33 населенных пунктах вода ушла из 24 жилых домов и с 468 участков.

На более 84,8 тысячи участках рек в 61 регионе России проведены работы по ослаблению льда. Общая протяженность распиловки – более 408 километров, площадь чернения – более 157 квадратных километров. Работают ледоколы. Сотрудники МЧС укрепляют берега, чистят русла и углубляют дно.

В 15 населенных пунктах Алтайского края остаются подтопленными 127 жилых домов и 329 приусадебных участков. Высокий уровень воды по-прежнему сохраняется на реках Алтей, Бурла и Кулунда. В крае работают спасатели и оперативные группы. В Камне-на-Оби развернуты водоналивные дамбы.

В Алтайском крае спасатели развернули работу в трех районах – Благовещенском, Тальменском и Хабарском. Там задействованы оперативные группы и пожарно-спасательные подразделения. В селе Хабары для помощи местным жителям работает отряд краевых спасателей. В качестве превентивной меры в Камне-на-Оби вдоль набережной установили водоналивные дамбы. В селе Шипицыно продолжают работу специалисты аэромобильной группировки Главного управления МЧС по региону.