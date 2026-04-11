Эвакуацию из дачных поселков начали в хакасском городе Абазы из-за подтопления

Москва11 апр Вести.В Хакасии начали эвакуацию дачных сообществ "Лесник" и "Черемушки" в районе города Абазы в связи с затором на реке Абакан, сообщает ТАСС.

Идет эвакуация проживающих. Въезд на все дачные общества ограничен до полного прохода ледохода заявила глава города Валентина Филимонова

В районе места подтопления введен режим чрезвычайной ситуации. Для жителей подготовили пункт временного размещения.

Замглавы Республики Хакасия Дмитрий Бученик также сообщил, что население попавших под паводок районов было оповещено заранее, проведены тренировки. На месте развернуты насосы, загерметизирован затвор в системе берегозащиты.