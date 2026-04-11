Москва11 апр Вести.В городе Абаза Республики Хакасия ввели режим чрезвычайной ситуации из-за затора на реке Абакан, а также подтопления дач. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону.

Режим ЧС вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС МО города Абаза.

Введен режим функционирования "чрезвычайной ситуации" в связи с прохождением ледохода на реке Абакан, образованием затора, ухудшением обстановки и подтопленных дачных обществ говорится в сообщении министерства

По состоянию на утро субботы известно о 241 подтопленном дачном участке, из которых три дачных жилых дома. В них проживают три человека. Всего подтопления затронули два дачных сообщества.

Проводится эвакуация. Пострадавших нет.