Москва26 мая Вести.Сильные залповые осадки спровоцировали подтопления в двух населенных пунктах на территории Геленджика. Глава города-курорта Алексей Богодистов сообщил о введении локального режима чрезвычайной ситуации в Архипо-Осиповском сельском округе.

В Архипо-Осиповском сельском округе вводим локальный режим ЧС написал Алексей Богодистов в своем Telegram-канале

Вода пришла в два домовладения в Архипо-Осиповке и в пять домов в селе Тешебс. Причиной стал резкий подъем уровня воды в реке Тешебс, которая вышла из берегов. К данному моменту уровень воды уже пошел на спад - новых подтоплений не ожидается.

Федеральная трасса работает в обычном режиме, проезд не ограничен.

Специалисты обходят дворы, оценивая ущерб. Все экстренные службы заняты устранением последствий непогоды. Жертв и пострадавших нет.