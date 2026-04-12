Москва12 апрВести.В Томской области два поселения находятся в режиме чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава Томского района Павел Хрячков.
Решение о его введении было принято на фоне паводков в регионе.
Продолжаем работу на территории Заречного и Спасского поселений с введенным режимом чрезвычайной ситуациинаписал Хрячков в своем Telegram-канале
Он отметил, что в случае необходимости это поможет задействовать дополнительные ресурсы. Проводится эвакуация жителей, к домам которых подошла вода.
В пункте временного размещения в селе Кисловка находится 15 человек. Все службы работают в усиленном режиме.