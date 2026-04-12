Уровень воды в реке под Томском упал на 1,5 метра из-за подрыва льда

Москва12 апр Вести.Уровень воды в реке Томь снизился на 1,5 метра благодаря проведенным днем 12 апреля ледовзрывным работам. Об этом сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.

Он отметил, что голова ледохода покинула пределы города Северск и движется в окрестностях поселка Орловка.

За последние четыре часа уровень воды в районе коммунального моста снизился на 68 см, у речвокзала – на 80 см. В Черной речке по сравнению с тем, что было сегодня утром, уровень воды упал на полтора метра говорится в сообщении

Мазур добавил, что в пункте временного размещения остаются четыре человека.

На Оби голова ледохода преодолела 12 километров и находится в окрестностях Вороновского сельского поселения Кожевниковского района, добавил губернатор.

Спасательные службы продолжают дежурство, на местах находятся оперативные группы с техникой. Пункты временного размещения остаются развернутыми и готовы принять жителей.

Ранее сообщалось, что в двух поселениях Томской области был введен режим ЧС на фоне паводков в регионе.