Москва12 апрВести.Уровень воды в реке Томь снизился на 1,5 метра благодаря проведенным днем 12 апреля ледовзрывным работам. Об этом сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.
Он отметил, что голова ледохода покинула пределы города Северск и движется в окрестностях поселка Орловка.
За последние четыре часа уровень воды в районе коммунального моста снизился на 68 см, у речвокзала – на 80 см. В Черной речке по сравнению с тем, что было сегодня утром, уровень воды упал на полтора метраговорится в сообщении
Мазур добавил, что в пункте временного размещения остаются четыре человека.
На Оби голова ледохода преодолела 12 километров и находится в окрестностях Вороновского сельского поселения Кожевниковского района, добавил губернатор.
Спасательные службы продолжают дежурство, на местах находятся оперативные группы с техникой. Пункты временного размещения остаются развернутыми и готовы принять жителей.
Ранее сообщалось, что в двух поселениях Томской области был введен режим ЧС на фоне паводков в регионе.