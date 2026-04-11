В Томской области на реке Томи с 10 апреля начался паводок, сообщил в MAX губернатор Владимир Мазур.

Глава региона утром 11 апреля обсудил ситуацию с мэром Томска. Дмитрий Махиня рассказал о приближении воды к одной из дорог, ведущих к садовому товариществу "Нерудник". Специалисты Кировского района объехали все дома, после чего дорогу перекрыли.

Голова ледохода на Томи остановилась в районе Боярских островов. Планируем ледовзрывные работы рассказал губернатор

В Черной Речке семь огородов подтопило, из них два у нежилых домов. Глава Томского района Павел Хрячков держит ситуацию на личном контроле. Для жителей оборудованы пункты временного размещения, готовые принять людей.

На Оби голова ледохода в 8 км от границы с нашей областью заявил Мазур

Ситуацию в круглосуточном режиме мониторят 45 гидропостов и 24 оперативные группы.