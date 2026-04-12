Владимир Мазур: из подтопленной томской деревни эвакуированы более 70 человек

Более 70 человек эвакуированы из подтопленной деревни в Томской области

Москва12 апр Вести.В Томской области в деревне Черная речка в зоне подтопления оказались 25 жилых домов, а также 185 приусадебных участков. Об этом губернатор региона Владимир Мазур сообщил в MAX.

Эвакуированы 73 человека, в том числе 15 - в пункт временного размещения говорится в сообщении

Людей обеспечили горячим питанием, предметами первой необходимости, предоставляют медицинские услуги.

На реке Томи сегодня проводятся ледовзрывные работы.

В Тахтамышеве ситуация за ночь практически не изменилась. Остаются подтопленными 8 огородов, 8 человек эвакуированы.