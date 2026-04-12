В Томской области на Томи проведут ледовзрывные работы

Москва12 апр Вести.На реке Томи в Томской области 12 апреля проведут ледовзрывные работы. Специалисты уже определили место и готовят лунки. О ситуации с паводком рассказал в MAX губернатор Томской области Владимир Мазур.

Ситуация в Тахтамышево за ночь фактически не изменилась: подтоплены 8 огородов, эвакуированы 8 человек говорится в сообщении

25 жилых домов и 185 приусадебных участков остаются подтопленными в Черной речке. 73 человека эвакуированы, 15 находятся в пункте временного размещения. Людей обеспечили всем необходимы, при необходимости оказывают медицинские услуги.

Голова ледохода на Оби находится вблизи деревни Каштаково Кожевниковского района. Работы по взрыву льда запланированы на полдень.

Оперативные группы ведут круглосуточное дежурство.