Из-за разлива реки в Якутии подтоплены 12 дворов в двух населенных пунктах

Москва26 мая Вести.Из-за повышения уровня воды на реке Алдан зафиксированы подтопления 12 дворовых территорий в двух населенных пунктах Якутии, сообщается в MAX-канале министерства по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики.

Под председательством министра Дмитрия Лепчикова состоялось заседание оперативного штаба, на котором рассмотрели вопросы безаварийного прохождения весеннего половодья и пожароопасного сезона 2026 года. По данным ведомства, утром во вторник уровень реки вырос от 90 до 320 см за сутки.

В городе Томмот подтоплены четыре дворовые территории (вода не ушла). В городском поселке Учур подтоплены восемь, в одном доме вода в подполье, три человека размещены в ПВР говорится в сообщении

Оперативный штаб продолжает работу. Ситуация на контроле министерства.