Москва22 маяВести.Уровень воды в реке Пенжина на Камчатке за ночь поднялся на 77 сантиметров из-за затора, паводок может подтопить село Оклан в Пенжинском районе, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" министр ЧС региона Серей Лебедев.
Он добавил, что до опасного явления остается два метра.
Лебедев пояснил, что в четверг произошло массовое вскрытие реки, поэтому заторы могут повторяться несколько дней. Местные власти мониторят обстановку.