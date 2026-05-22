МЧС: паводок угрожает селу Оклан на Камчатке из-за затора на реке

Москва22 мая Вести.Уровень воды в реке Пенжина на Камчатке за ночь поднялся на 77 сантиметров из-за затора, паводок может подтопить село Оклан в Пенжинском районе, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" министр ЧС региона Серей Лебедев​​​.

Он добавил, что до опасного явления остается два метра.

Лебедев пояснил, что в четверг произошло массовое вскрытие реки, поэтому заторы могут повторяться несколько дней. Местные власти мониторят обстановку.