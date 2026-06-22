На Камчатке выросла сейсмическая активность На Камчатке за неделю зарегистрированы 46 афтершоков

Москва22 июн Вести.За прошедшую неделю в Камчатском крае увеличилась сейсмическая активность. Как сообщает региональный главк МЧС России, в регионе зафиксированы 46 сейсмособытий, 4 из которых были ощутимы в населенных пунктах.

За 7 дней, с 15 по 21 июня, зарегистрированы 46 сейсмособытий, 4 из которых ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского силой до четырех баллов. В результате одного из подземных толчков была объявлена угроза цунами говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В МЧС уточнили, что ожидался подход волны к берегу Петропавловска-Камчатского городского округа (0,06 метра), к берегу поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского округа (0,25 метра), к берегу села Никольского Алеутского округа (0,38 метра), однако прогноз не оправдался.

Неделей ранее, с 8 по 14 июня, на Камчатке были зарегистрированы 36 сейсмособытий, 2 из которых ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского силой до трех баллов, одно — в селе Никольском силой до трех баллов.