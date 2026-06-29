Почти 20 афтершоков пережила Камчатка за неделю МЧС: 19 сейсмособытий зарегистрировали на Камчатке за неделю

Москва29 июн Вести.За прошедшую неделю в Камчатском крае произошло почти 20 сейсмособытий, одно из которых ощущалось в населенных пунктах. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

За семь дней, с 22 по 28 июня, зарегистрированы 19 сейсмособытий, одно из которых ощущалось в отдельных районах краевого центра силой до двух баллов говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

В МЧС также уточнили, что были также зарегистрированы два пепловых выброса из вулкана Шивелуч, однако пеплопадов в населенных пунктах региона не зафиксировано.

Неделей ранее, с 15 по 21 июня, в Камчатском крае были зарегистрированы 46 сейсмособытий, четыре из которых ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского силой до четырех баллов.