На Камчатке за неделю произошло 16 афтершоков За неделю в Камчатском крае зарегистрировали 16 афтершоков

Москва27 апр Вести.За прошедшую неделю с 20 по 26 апреля в Камчатском крае произошло 16 афтершоков, 3 из которых были ощутимы в населенных пунктах. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Зарегистрированы 16 афтершоков (магнитудой от 3,5 до 5,5), 3 из которых ощущались в населенных пунктах региона силой до 2 и 5 баллов говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Неделей ранее с 13 по 19 апреля на Камчатке были зарегистрированы 14 афтершоков, один из которых ощущался в населенных пунктах силой до 3 баллов.