Три неощущаемых землетрясения и 14 афтершоков произошло за неделю на Камчатке

Москва20 апр Вести.За прошедшую неделю на Камчатском полуострове и вблизи него произошло 14 афтершоков мощного землетрясения, зафиксированного 30 июля прошлого года, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере MAX.

За семь дней, с 13 по 19 апреля, зарегистрированы 14 афтершоков, один из которых ощущался в населенных пунктах силой до 3-х баллов отметили в ведомстве

Также в этот период произошло три землетрясения: по одному в акваториях Камчатского залива, Охотского моря и на территории Усть-Камчатского округа. Ни одно из сейсмособытий не ощущалось жителями края.