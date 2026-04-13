Десять афтершоков землетрясения произошло за неделю на Камчатке

Москва13 апр Вести.Десять афтершоков крупного землетрясения, произошедшего 30 июля, зафиксировано на Камчатке за прошедшую неделю, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере MAX.

За семь дней, 6 по 12 апреля, зарегистрированы 10 афтершоков. В населенных пунктах региона эти подземные толчки не ощущались написали в ведомстве

Там также рассказали, что за это время в акватории Кроноцкого залива произошло два землетрясения силой до трех баллов. Угроза цунами после них не объявлялась.