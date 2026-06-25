Ощущаемый подземный толчок зафиксирован в Петропавловске-Камчатском На Камчатке за сутки зарегистрированы 3 сейсмособытия

Москва25 июн Вести.За прошедшие сутки в Камчатском крае зарегистрированы 3 сейсмособытия, одно из которых ощущалось в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

За сутки произошли 3 сейсмособытия, одно из которых ощущалось в отдельных районах Петропавловска-Камчатского силой до двух баллов говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В МЧС также предупредили об активности камчатских вулканов. В частности, зарегистрирован пепловый выброс из Шивелуча высотой до 4 км. "Пеплопадов в населенных пунктах региона не зафиксировано", — уточнили спасатели.