Четыре афтершока зафиксировано на Камчатке за последние сутки

На Камчатке за сутки произошло четыре землетрясения Четыре афтершока зафиксировано на Камчатке за последние сутки

Москва6 июн Вести.За последние сутки в Камчатском крае зарегистрировано четыре афтершока, один из которых был ощутим в населенных пунктах. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

За прошедшие сутки зарегистрировано четыре сейсмособытия, одно из которых ощущалось в населенных пунктах силой до 3 баллов говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В камчатском МЧС также обратили внимание на повышенную активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Крашенинникова и настоятельно рекомендовали не приближаться к ним.