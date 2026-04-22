Москва22 апрВести.За прошедшие сутки в Камчатском крае произошло четыре повторных землетрясения, одно из которых было ощутимо в населенных пунктах силой до трех баллов. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
Зафиксированы четыре афтершока магнитудой от 4 до 5. Один подземный толчок ощущался в населенных пунктах региона силой до трех балловговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В МЧС также обратили внимание на повышенную активность камчатских вулканов и настоятельно рекомендовали не приближаться к ним.