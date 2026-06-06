Журналист Христофору: слова Путина о выборах на Украине вызвали истерику Каллас

"Уже долго трясет": в ЕС рассказали о негодовании Каллас после слов Путина Журналист Христофору: слова Путина о выборах на Украине вызвали истерику Каллас

Москва6 июн Вести.Рекомендация президента России Владимира Путина к главе киевского режима Владимиру Зеленскому не бояться выборов вызвала истерику у верховного представителя ЕС по иностранным делам Кайи Каллас.

Такое мнение в эфире своего подкаста на видеохостинге YouTube выразил кипрский журналист Алекс Христофору.

5 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин прокомментировал открытое письмо, направленное ему Зеленским. Глава государства затронул вопрос легитимности автора обращения, подчеркнув важность соблюдения конституционных норм.

Путин в этой связи отметил, что Зеленскому, срок полномочий которого на занимаемой должности истек 20 мая 2024 года, не стоит бояться участия в выборах.

Каллас уже долгое время трясет от необходимости постоянно оправдывать нелегитимность Зеленского, а тут Путин предложил ему пойти на выборы. И все — привычный шаблон сломался, началась истерика заявил с иронией Христофору

Он считает, что Зеленский не ожидал такого развития событий, когда отправлял свое обращение.

Он хотел нанести максимальный урон в ходе важного для России события, но речь Путина сорвала его планы добавил журналист

Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин также отметил, что пока не видит смысла встречаться с украинским политиком.

Со своей стороны, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может приехать в Москву, где его готовы принять и поговорить.