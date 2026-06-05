Ушаков: Зеленский может приехать в Москву для разговора с Путиным

Ушаков: Зеленский может приезжать в Москву, где с ним готовы поговорить Ушаков: Зеленский может приехать в Москву для разговора с Путиным

Москва5 июн Вести.В российском внешнеполитическом ведомстве обозначили позицию по возможному диалога с Владимиром Зеленским. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что глава киевского режима может приехать в Москву, где будут готовы с ним разговаривать.

Так Ушаков прокомментировал письмо Зеленского к Путину с призывом начать прямые переговоры. Представитель Кремля назвал его "несколькими страницами хамства". По его словам, на вопрос о переговорах Россия "уже давно дала ответ" - Москва готова к диалогу.

Ранее, 4 июня, Зеленский заявил, что направил Путину открытое письмо. Позже глава РФ отметил, что пока не видит смысла встречаться с Зеленским, так как Киев не готов к длительным договоренностям, которые интересуют Россию. По словам президента, открытое письмо Зеленского – это не попытка создать условия для личной встречи, а желание сформировать ситуацию, когда встреча невозможна.