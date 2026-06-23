В Кремле подтвердили открытость Москвы к восстановлению контактов с ЕС

Ушаков заявил о готовности России к диалогу с Европейским союзом В Кремле подтвердили открытость Москвы к восстановлению контактов с ЕС

Москва23 июн Вести.Российская Федерация подтверждает свою готовность к возобновлению дипломатических контактов и обсуждению вопросов безопасности с Европейским союзом. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Отвечая на прямой вопрос представителей СМИ о том, готова ли Москва к ведению переговорного процесса с Брюсселем, представитель Кремля дал лаконичный утвердительный ответ.

Готовы подчеркнул Ушаков

Помощник президента не стал раскрывать подробности относительно возможных каналов связи или предварительных условий для начала таких встреч.

Официальный диалог между Россией и Евросоюзом в последние годы был фактически сведён к минимуму на фоне масштабного санкционного давления и глубокого кризиса в сфере международной безопасности. Российская сторона ранее неоднократно указывала, что инициатором сворачивания межгосударственных связей выступал именно Брюссель, однако Москва при этом выражала готовность к обсуждению накопившихся проблем при условии соблюдения принципов равноправия и взаимного уважения интересов.