Москва23 июнВести.Российская Федерация подтверждает свою готовность к возобновлению дипломатических контактов и обсуждению вопросов безопасности с Европейским союзом. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Отвечая на прямой вопрос представителей СМИ о том, готова ли Москва к ведению переговорного процесса с Брюсселем, представитель Кремля дал лаконичный утвердительный ответ.
Готовыподчеркнул Ушаков
Помощник президента не стал раскрывать подробности относительно возможных каналов связи или предварительных условий для начала таких встреч.
Официальный диалог между Россией и Евросоюзом в последние годы был фактически сведён к минимуму на фоне масштабного санкционного давления и глубокого кризиса в сфере международной безопасности. Российская сторона ранее неоднократно указывала, что инициатором сворачивания межгосударственных связей выступал именно Брюссель, однако Москва при этом выражала готовность к обсуждению накопившихся проблем при условии соблюдения принципов равноправия и взаимного уважения интересов.