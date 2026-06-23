Москва23 июнВести.Страны Европы в ходе саммита G7 попытались перебить договоренности, достигнутые в Анкоридже, чтобы продолжить войну до последнего украинца. Это отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, выступая на "Примаковских чтениях".
Говоря о позиции Европы после победы президента США Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах, он напомнил, что европейцам на какое-то время пришлось "взять на себя инициативу в "походе" за стратегическим поражением России".
На упомянутой встрече "семерки" они – европейцы – делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы "Анкоридж" был забыт и перебит привкусом "Эвиана" – правда, не минеральной водыотметил Ушаков
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны прилагают максимум усилий, чтобы Соединенные Штаты отказались от собственной инициативы, выработанной в Анкоридже. По его словам, "дух" в отношениях между президентами России и США неизменно остается дружеским, товарищеским и проникнутым взаимным уважением.