Москва23 июн Вести.Коллективный Запад последовательно проводит линию на разрушение международного правопорядка, пытаясь навязать "право сильного". Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе выступления на конференции "Примаковские чтения".

Осознанно проводится курс на разрушение международного правопорядка, на ослабление и похороны многосторонних универсальных институтов... Западники строят порядок, основанный на правилах, в котором на самом деле нет никакого правила, кроме права сильного и права делать что хочешь сказал он

Ушаков также отметил, что Запад, который по-прежнему играет немалую роль в международном сообществе, делает все, чтобы заменить международное устройство, сформировавшееся после Второй мировой войны, на свой порядок. Основой последнего, подчеркнул он, стали правила, придуманные западниками "под себя и толкуемых исключительно в зависимости от своих корыстных интересов".

Все это, по словам Ушакова, делается ради того, чтобы удержать ускользающее из рук доминирование в самых разных сферах и сохранить контроль над международной торговлей, финансами, цепочками извлечения добавленной стоимости и природными ресурсами.

И ради сдерживания конкурентов на международном и региональном уровне апологеты и двигатели такого подхода не гнушаются использовать любые рычаги - военные, политические, экономические, пропагандистские. Односторонние нелегитимные санкции, пошлины, тарифные барьеры, экспортные рестрикции буквально льются как из ведра отметил помощник российского лидера

Ушаков добавил, что политике Запада противопоставляются меры, направленные на развитие и распространение многополярности.

Ранее в том же выступлении помощник президента сообщил, что предложения России по иранской ядерной тематике остаются в силе.