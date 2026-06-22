Москва22 июн Вести.Большой Запад делает все, чтобы сломать неблагоприятную для себя политическую конфигурацию. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политолог Дмитрий Евстафьев.

Вообще мы должны очень четко понимать, что ситуация в России, вокруг России и в зоне специальной военной операции в действительности вступает в один из наиболее решающих этапов. Может быть, давненько такого не было. И ощущения, и все процессы вокруг таковы, что очень многое может решиться в ближайшие дни, недели, максимум месяцы рассказал политолог

Также Евстафьев добавил, что главный противник России вовсе не киевский режим, а Большой Запад.

Это прежде всего связано с тем, что действительно наш противник понимает, причем наш противник в широком смысле этого слова, не киевский режим, а Большой Запад... Если до встречи в G7 ["Большая семерка"] мы могли говорить о каких-то очень серьезных расхождениях между позиции Соединенных Штатов, Европы и так далее, то после встречи "Группы семи" мы должны вернуться к нашему восприятию Запада как единой агрессивной сущности, целью которой является нанесение России стратегического поражения пояснил Евстафьев

По его словам, противник России прекрасно понимает, что для РФ главной целью стала победа, и он будет активно препятствовать этому.

И я очень рад, что помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отфиксировал завершение эпохи Анкориджа и наступление тех времен, когда главной становится победа, прежде всего победа штыками. Наш противник это прекрасно понимает, поэтому пойдет на любые жертвы для того, чтобы, в том числе жертвует своих людей, да и не своих тоже. Любые провокации, любые удары он использует все для того, чтобы сломать неблагоприятную для себя политическую конфигурацию. Военную конфигурацию он не сломает, а вот политическую конфигурацию сломать может дополнил Евстафьев

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил Павлу Зарубину, что Россия не ждет договоренностей, достигнутых на переговорах в Анкоридже, а в первую очередь рассчитывает на победу и реализацию собственных целей. Он подчеркнул, что российская позиция остается неизменной.