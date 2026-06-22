Москва22 июн Вести.Запад не скрывает, что его усилия направлены на экономическое поражение России. Об этом заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он отметил, что основная задача России в сложившейся ситуации – не реагировать на "провокации" со стороны Запада.

Нам объявлена экономическая война. Более того, сегодня Запад не скрывает, что он видит, что усилия его, направленные на экономическое поражение нашей страны, нет-нет, но находят в тех или иных моментах дорогу. И наша задача - не реагировать на это, а несмотря на это, продолжать созидать так, как мы созидали заявил Бабаков

Ранее политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что главным противником России является вовсе не киевский режим, а Большой Запад. По его словам, Европа понимает, что главной целью для РФ стала победа и они будут всячески пытаться ей препятствовать.

Также ранее кандидат исторических наук Марианна Алборова назвала двойные стандарты в медиапространстве попыткой Запада опорочить и обвинить Россию. Она отметила, что РФ в своей основе гуманна и многое созидает, за что порой ей приходится "платить собственной кровью".