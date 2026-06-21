Москва21 июн Вести.Двойные стандарты в медиапространстве – это попытка Запада обвинить и опорочить Россию, которую он не понимает и боится расширения ее влияния. Об этом ИС "Вести" заявила кандидат исторических наук Марианна Алборова.

По словам эксперта, Россия в своей основе гуманна и многое созидает, за что порой ей приходится "платить собственной кровью". В частности, она напомнила об освобождении Россией ряда народов от турецкого господства.

Обратная сторона информационного пространства работает очень жестко, формируя из нас образ врага каждый век, и поэтому двойные стандарты — это стремление проговорить, обвинить, опорочить страну, которая непонимаема, работает в других механизмах, имеет другие цели, и на самом деле очень гуманна в основе своей и в гуманизме своем очень многое созидает, а за многое платит своей собственной кровью. Освобождение армянских народов от турок. И освобождение молдавского народа от турок, болгарского народа от турок – это не просто гуманизм, это еще и реальная битва наших солдат за эти территории. Не для того, чтобы колонизировать и захватить, и потом мучить, а для того, чтобы помочь включиться этим народам в единое пространство, взаимодействовать с нами в экономике, в политике, в культуре и в сфере образования и науке. Поэтому, конечно, стремление ограничить нашу страну, оно очень серьезно, потому что расширение нашего взаимодействия, нашего, в том числе гуманитарного взаимодействия, экономического взаимодействия, оно никак не укладывается в сознание тех народов, которые ведут свою историю совершенно другими методами рассказала Алборова

Ранее доктор политических наук Елена Зиновьева заявила, что Европа критикует Россию за то, что сама делает на других континентах. Как отметила эксперт, это классический пример двойных стандартов.