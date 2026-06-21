Москва21 июн Вести.Двойные стандарты в отношении России всегда были и будут, потому что она представляет собой возможную альтернативу западному доминированию. Об этом ИС "Вести" рассказала доктор публичного права (Франция) Карин Беше.

По ее словам, когда европейские страны и Россия находятся в конкурентных или враждебных отношениях, вступает в силу правило о правах врага. Его суть состоит в том, что права, которые применяются для себя, не существуют для другого.

Двойные стандарты в отношении России есть, всегда были, и надо понять, что всегда будут. Просто потому что Россия представляет собой как возможная альтернатива доминирования Запада. Поэтому как минимум Россия всегда является, есть и будет выглядеть как конкурент для западных стран, а иногда как враг. В тот период, когда европейские страны и Россия, как минимум в конкуренции или во враждебных отношениях, существует такое правило, как права врага. То есть те права, которые существуют для своих и для себя. Вы их не принимаете в отношении другого, в отношении врага. Если вам нужна какая-то территория, то пожалуйста, [берите ее] потому что вам это нужно, даже если это временно. Но если нужно вашему врагу, он не имеет на нее права, потому что он враг пояснила Беше

Эксперт дополнила, что двойные стандарты возникают потому, что существуют разные понимания того, что можно, а что нельзя в зависимости от субъекта.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Запад своими действиями может спровоцировать жесткий ответ России. Профессор выразил удивление тем, как изменилось западное мышление со времен холодной войны.