Москва15 июл Вести.Запад проводит политику двойных стандартов и зачастую не хочет видеть того, что действительно происходить. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова.

Она сообщила, что после трагедии в Старобельске аппарат омбудсмена писал во все международные инстанции, предоставлял факты и материалы об этом террористическом акте ВСУ.

Зачастую Запад закрывает глаза и не хочет видеть, что же происходит на самом деле. Такая политика двойных стандартов. Они, с одной стороны, говорят на заседании Совбеза ООН, подписывают резолюции, где соавторами становятся разные страны, о том, что запрещено обстреливать объекты образования, запрещено убивать педагогов и детей. А на деле они все это делают сказала Лантратова

Ранее омбудсмен сообщала, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило у России информацию по расследованию украинской атаки на колледж в Старобельске.