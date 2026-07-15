Лантратова направит в ООН данные расследования теракта в Старобельске Лантратова вскоре передаст в ООН данные расследования теракта в Старобельске

Москва15 июл Вести.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова в скором времени подготовит и направит в ООН материалы официального расследования теракта в Старобельске. Об этом она заявила в интервью ИС "Вести".

Ранее она сообщала, что обращение российской стороны по поводу трагедии в Старобельске было получено Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, он дал ответ на официальное письмо.

По словам Лантратовой, в ответ на обращение из аппарата Верховного комиссара ООН поступил запрос с просьбой предоставить результаты официального расследования, списки пострадавших детей, контакты их родственников, а также руководства образовательного учреждения.