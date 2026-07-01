В ООН начали получать объективную информацию об атаках ВСУ, заявила Лантратова Лантратова: информация о преступлениях ВСУ начинает доходить до общественности

Москва1 июл Вести.Ответ верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на обращение по Старобельску говорит о том, что до международной общественности начинает доходить объективная информация. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Ранее она сообщала, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека дало ответ на обращение омбудсмена в связи с ударом ВСУ по колледжу в ЛНР, а также запросило подробности произошедшего.

Лантратова отметила, что подготовит обратное обращение с данными по атаке в Старобельске.

Это обозначает то, что наконец-то информация объективная начинает доходить (до международной общественности – Прим. ред.). И я очень надеюсь, что ответ будет честным и справедливым сказала она

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к западным лидерам, напомнив о теракте в Старобельске. Глава государства поинтересовался, входят ли такие удары по мирным жителям со стороны ВСУ в опыт инновационного применения дронов, который постоянно приветствуют на Западе.