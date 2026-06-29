Верховный комиссар ООН по правам человека ответил на письмо по Старобельску Лантратова: комиссар ООН по правам человека ответил на письмо по Старобельску

Москва29 июн Вести.Обращение России по поводу трагедии в Старобельске было получено верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, он ответил на официальное письмо. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Во время доклада президенту России Владимиру Путину она рассказала, как лично посетила здание колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР), по которому ВСУ нанесли удар. После Лантратова встретилась с родителями погибших детей, а также с ранеными. Вместе они написали письма в международные организации.

Написала письма верховному комиссару ООН по правам человека, Совету по правам человека и в ОБСЕ. Кстати говоря, верховный комиссар ответил мне на мое письмо заявила она

Ранее Путин обратился к западным лидерам, напомнив о теракте в Старобельске. Глава государства поинтересовался, входят ли такие удары по мирным жителям со стороны ВСУ в опыт инновационного применения дронов, который постоянно приветствуют на Западе.