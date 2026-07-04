Москва4 июл Вести.Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой, осудив пытки российских военнопленных. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале в MAX в субботу.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения, осудив пытки российских военнопленных написала Лантратова

По словам верховного комиссара, порядка половины военнопленных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники управления аппарата, рассказали о пытках или других фактах жестокого обращения.

Запрет на применение пыток носит абсолютный характер. Необходимо немедленно положить этому конец приводит Лантратова слова Тюрка

Уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что ее аппарат неоднократно направлял обращения по разным нарушениям норм международного права украинской стороной. Об этом Лантратова ранее сообщила в ходе недавней беседы с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства отметил, что новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова активно включилась в работу после вступления в должность.