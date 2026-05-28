В ООН призвали Россию и Украину вернуться к переговорам

Москва28 мая Вести.Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о необходимости продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом говорится в заявлении Управления ООН по правам человека (УВКПЧ).

Верховный комиссар ООН в четверг предостерег от дальнейшей эскалации боевых действий между Россией и Украиной… Он призвал обе стороны вернуться за стол переговоров сказал Тюрк

Он также выразил сожаление в связи с увеличением числа жертв среди мирного населения.

Международное гуманитарное право требует, чтобы стороны конфликта принимали все возможные меры предосторожности во избежание вреда гражданскому населению – это не просто предложения или рекомендации, а обязательства, влекущие за собой юридическую ответственность для вовлеченных сторон заключил Тюрк

Ранее Фолькер Тюрк призвал к оперативному и независимому расследованию после сообщений об ударах, совершенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Старобельску.