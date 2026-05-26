Москва26 мая Вести.Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антонио Гутерриш выразил обеспеченность планами РФ наносить удары по центрам принятия решений в Киеве. Об этом пишет Reuters.

Гутерриш заявил во вторник, что он глубоко обеспокоен заявлением России о планах нанести удары по украинским оборонным предприятиям и центрам принятия решений в Киеве говорится в сообщении

По его словам, сейчас как никогда важно избегать любой эскалации конфликта.

МИД РФ заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации будут впредь наносить удары как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам в Киеве. Этот шаг станет ответной мерой за атаку Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельск, в котором погибли два десятка подростков.

По заявлению российского министерства иностранных дел, хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права.

Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребенка 1989 года и ряда других значимых международных актов.