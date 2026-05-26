Москва26 мая Вести.Киевский режим ждут трудные времена после заявления МИД России о планах российских вооруженных сил нанести удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве, пишет издание L’AntiDiplomatico.

Преступные провокации Украины встретят мощный ответный удар России, отмечает издание.

Киевский режим готовится к трудным временам. Иностранцам рекомендуется покинуть страну. Украинцам рекомендуется держаться подальше от любых зданий, которые могут быть расценены как военные цели уточняет L'AntiDiplomatico

В МИД заявили, что Вооруженные силы (ВС) России начнут наносить удары по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Новые удары станут ответом на атаку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске.

Между тем посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что Киев сам напросился на удары возмездия со стороны России.