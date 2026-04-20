Москва20 апрВести.ВС РФ в ближайшие дни могут нанести новый массированный удар по военным целям на территории Украины. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Предположительно, удар может быть нанесен по целям в Киеве. Источники этой информации не называются.
В ближайшие дни существует угроза массированного комбинированного удара по территории Украиныговорится в сообщении
Ранее 20 апреля Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам украинского ОПК, а также транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.