На Украине испугались нового удара по Киеву В Киеве паникуют из-за угрозы нового удара ВС РФ

Москва20 апр Вести.ВС РФ в ближайшие дни могут нанести новый массированный удар по военным целям на территории Украины. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Предположительно, удар может быть нанесен по целям в Киеве. Источники этой информации не называются.

В ближайшие дни существует угроза массированного комбинированного удара по территории Украины говорится в сообщении

Ранее 20 апреля Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам украинского ОПК, а также транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.