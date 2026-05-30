Зеленский снова выступил с тревожным для украинцев сообщением Зеленский: угроза массированного удара по Украине остается актуальной

Москва30 мая Вести.Угроза массированного удара по Киеву остается актуальной. Об этом написал глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Важно и в эти сутки быть внимательными к любой угрозе, к сигналам воздушной тревоги. Информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной... Обязательно берегите жизнь – реагируйте на опасности написал он

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по военным объектам в Киеве может произойти в любой момент. Вскоре после этого Зеленский, ссылаясь на информацию украинской разведки, сообщил, что Россия готовится нанести новый массированный удар по Украине. В тот же день Минобороны страны выступило с заявлением о необходимости в обязательном порядке реагировать на сигналы воздушной тревоги 30 и 31 мая.