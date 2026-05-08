Зеленский снова выступил с угрозами ударить по России

Зеленский продолжает угрожать атаками на Россию Зеленский снова выступил с угрозами ударить по России

Москва8 мая Вести.Владимир Зеленский в своем Telegram-канале снова выступил с угрозами ударить по России.

Глава киевского режима утверждает, что РФ после начала объявленного ею перемирия на 8-9 мая якобы продолжила наносить удары по позициям ВСУ.

Украина будет действовать зеркально заявил он

Перемирие, объявленное по инициативе президента России Владимира Путина, началось в полночь в пятницу, 8 мая.

Как сообщал накануне Зеленский, Киев получил от рядя близких к РФ государств информацию о том, что их представители посетят мероприятия в Москве по случаю 9 Мая. Глава киевского режима назвал это "странным желанием" и добавил, что в эти дни Украина им этого "не рекомендует".

Британский журналист Афшин Раттанси, комментируя угрозы Зеленского, указал, что он находится в шаге от совершения глупости.