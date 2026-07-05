Зеленский утверждает, что Россия готовит новый массированный удар по Украине

Зеленский готовится к новому удару ВС РФ Зеленский утверждает, что Россия готовит новый массированный удар по Украине

Москва5 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что Россия готовится нанести новый массированный удар по объектам на Украине. Он уточнил, что эти данные поступают от украинской разведки.

Снова поступают разведданные о том, что русские готовят новый массированный удар написал он в своем Telegram-канале

ВС РФ напоминают, что наносят удары только по военным целям или по объектам инфраструктуры, которые используются украинской армией.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что чем больше вооруженные силы Украины будут бить по российской инфраструктуре, тем больше России придется делать зону безопасности.

Кроме того, российский лидер заявлял, что нанесение массированных ударов по военной инфраструктуре Украины должно быть продолжено.