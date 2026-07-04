Путин: нанесение массированных ударов по объектам ВПК Украины нужно продолжить

Путин приказал продолжить массированные удары по военным объектам Украины Путин: нанесение массированных ударов по объектам ВПК Украины нужно продолжить

Москва4 июл Вести.Нанесение массированных ударов по украинской военной инфраструктуре должно быть продолжено, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины должно быть продолжено подчеркнул Путин

Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении за прошедшую неделю по территории Украины одного массированного и пяти групповых ударов.

Вечером 3 июля стало известно, что армия РФ нанесла удар по элитной бригаде охраны Генштаба Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации.

В ходе сегодняшнего совещания с командующими группировками войск Путин также отметил растущие темпы наступления российских подразделений по всей линии фронта на СВО.