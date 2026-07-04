Москва4 июлВести.Нанесение массированных ударов по украинской военной инфраструктуре должно быть продолжено, заявил президент России Владимир Путин.
Об этом он сказал в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины должно быть продолженоподчеркнул Путин
Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении за прошедшую неделю по территории Украины одного массированного и пяти групповых ударов.
Вечером 3 июля стало известно, что армия РФ нанесла удар по элитной бригаде охраны Генштаба Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации.
В ходе сегодняшнего совещания с командующими группировками войск Путин также отметил растущие темпы наступления российских подразделений по всей линии фронта на СВО.